Sul lungomare di Barcarello il tramonto è... "dietro le sbarre"

Il lungomare di Barcarello - la passeggiata che arriva alla riserva naturale di Capo Gallo - è recintato da svariati anni: la passerella in legno, che è stata realizzata solo qualche anno fa, è inagibile: per questo è stata messa in sicurezza. Da allora, il bellissimo tramonto che si potrebbe godere dalle panchine appositamente posizionate è... "dietro le sbarre".