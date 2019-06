Raduno amarcord per gli ex calciatori della Libertas Adile Tommaso Natale

Domani, venerdì 14 giugno, in un locale cittadino ex giocatori, tecnici e dirigenti della Libertas Adile Tommaso Natale si ritroveranno dopo tantissimi anni. Ad incontrarsi per rinverdire vecchi ricordi saranno almeno tre generazioni di calciatori che negli anni '70, '80 e '90 hanno vestito i colori neroazzurri della società calcistica formata dal compianto prof. Bartolomeo Carollo.

Il Tommaso Natale Calcio ha ricoperto un importante ruolo nel panorama del calcio dilettantistico regionale e le sue squadre allievi hanno anche vinto tre titoli nazionali di categoria. Tanti i giocatori cresciuti nella borgata palermitana ad avere vestito maglie di squadre nazionali quali, tra gli altri, Nicolò Napoli (Messina, Juventus, Cagliari), Vincenzo Di Giovanni (Genoa, Varese), Enzo Campanella (Licata, Vicenza, Trapani).