Raccolta rifiuti nell'Ottava circoscrizione: "I cassonetti sotto gli alberi sono pericolosi"

Ogni notte tra le 00:30 e le 01:30 passa il camion per la raccolta indifferenziata. Ogni notte la bambina salta in aria nel sonno per il forte rumore di rifiuti che dal cassonetto finiscono nel camion. È già stata fatta presente da mio padre al presidente di circoscrizione la pericolosità della nuova posizione dei cassonetti sotto gli alberi, in quanto in caso di fiamme libere verrebbero coinvolti non solo i rifiuti e gli stessi alberi ma anche il palo della luce e le auto parcheggiate. In più a seguito della manifestazione del 19 luglio di via d'Amelio sono state ridisegnate le striscie blu; due di queste sono occupate dai soliti 4 cassonetti dell'immondizia. Ogni notte, per non saltare in aria nel sonno, ci troviamo costretti ad aspettare che il camion passi e finito di caricare i rifiuti dei 4 cassonetti sotto casa passi anche alla raccolta degli altri 2 cassonetti posti a meno di 50 metri dai primi. Oltre al fastidio notturno, dobbiamo veramente aspettare che accada il danno prima di poter spostare questi benedetti cassonetti?