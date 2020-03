Raccolta fondi "Emergenza corona virus" della Pro Loco Romagnolo

Io sono quel che ho donato Carissimi amici, seppur in emergenza abbiamo riunito in videoconferenza il direttivo della Pro Loco Romagnolo per deliberare un iniziativa che parta dal basso, dal cittadino comune, in un momento di grave pandemia quale quello che stiamo attraversando, cercando di essere partecipi in qualche modo alle continue richieste che arrivano dalla sanità Abbiamo deciso di lanciare un percorso di solidarietà che coinvolga quanti lo vorranno tramite una donazione a propria scelta sul nostro conto corrente la cui causale sarà "Emergenza corona virus", il cui ricavato finale sarà devoluto interamente ed in parti uguali agli ospedali della nostra città.

La donazione è libera ed è aperta a tutti, e la somma raccolta sarà resa visibile attraverso il canale della pagina e pubblicata nella sua somma totale così come la donazione che verrà interamente devoluta, sperando di raccogliere una cifra cospicua, in maniera uguale a tutti gli ospedali della città nessuno escluso.

L'Iban è il seguente: Banca Intesa San Paolo IT88 G030 6909 6061 0000 0170 879 Intestato a :Pro Loco Romagnolo, Via Ben Giobair 1 90123 Palermo Indicando nella causale Raccolta Pro Loco Romagnolo Vs Covid_19 Certi di una totale collaborazione da parte di tutti, anticipatamente vi ringraziamo... Ognuno aiuti l'altro. Noi abbiamo già iniziato a donare, ora tocca a te!!!!