"Raccolta differenziata e "isole" di rifiuti: che fanno i vigili?"

In questi giorni la polizia municipale gira per gli edifici privati (penso anche presso le attività commerciali) informando i cittadini di un più approfondito controllo circa le modalità di conferimento della differenziata e conseguente inasprimento delle eventuali sanzioni verso i condominii inosservanti le regole. Assolutamente giusto, ma in merito alle "isole" di rifiuti assortiti e putrescenti che si sono stabilizzate e che si rinnovano nei punti non riconducibili a portoni condominiali o di negozi? Che fa la polizia municipale? Piacerebbe saperlo.