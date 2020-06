Cep, distesa di rifiuti in via Barisano da Trani: "Già topi e scarafaggi banchettano"

Siamo da diversi giorni in totale degrado e abbandono nel quartiere Cep, precisamente in via Barisano da Trani. Con l'arrivo del caldo si sono già visti topi e scarafaggi tra l'altro nelle vicinanze c'ė anche il campetto dei bambini dove il pomeriggio si ritrovano e giocano. Speriamo che i nostri consiglieri di quartieri trovino una soluzione a questo problema e degrado.