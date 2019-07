"Da buoni cittadini abbiamo ripulito la villetta di via Tiepolo all'Uditore"

Oggi da buoni cittadini e soprattutto da buoni cristiani ci siamo sbracciati e abbiamo ripulito la villetta abbandonata di via Tiepolo/Uditore a Palermo. È stato bello rivedere i bambini, risalire sulla trave a dondolo e sorridere giocando. Non ci arrendiamo al degrado, tutto può rifiorire. Per noi questo è un gesto simbolico per dire ad ogni anima che si può ricominciare, Gesù trasforma la vita ripulendola da ogni forma di spazzatura, violenza, abuso, emarginazione, egoismo, maldicenza, immoralità, inciviltà, odio... una spazzatura che deprime le anime e le rende aride e senza speranza. Ecco il nostro messaggio... fede, speranza, amore... é il messaggio di Gesù per te. Fraternamente Past. Emanuele Gambino Chiesa dei Cristiani Palermo Via Bernardo Bonaiuto 3 (Trav. Via Uditore)