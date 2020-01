Protesta per i termosifoni guasti al Meli, lettera di scuse degli studenti alla preside

Riceviamo e pubblichiamo

Gentile preside, dopo un’attenta riflessione e un costruttivo confronto, avvenuti durante il comitato che si è tenuto giorno 15 gennaio dalle 15 alle 17, tutti noi rappresentanti, a nome dell'intero istituto, vorremmo porgerLe le nostre più sentite scuse, per i cori poco opportuni e con parole infondate che sono stati intonati durante la protesta avvenuta il medesimo giorno davanti l'istituto. Vorremmo inoltre chiarire le motivazioni della protesta, che sono state travisate dalla stampa e quindi hanno ingenerato confusione ed equivoci: la nostre rimostranze non sono state contro la scuola o contro di Lei, volevamo semplicemente dare voce a tutte quelle persone che quotidianamente vivono un disagio all'interno dell'edificio scolastico, per il freddo o per qualsiasi altra motivazione, non volevamo, inoltre, far nascere nessun tipo di polemica né danneggiare l'immagine della scuola, poiché ciò significherebbe danneggiare anche l'immagine di ogni singolo studente. Le porgiamo ancora una volta le nostre scuse, augurandoLe un buon anno scolastico.

I rappresentati di classe e d'istituto