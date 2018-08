"Niente raccolta rifiuti in via Falsomiele", scatta la protesta: cassonetti rovesciati

Dopo giorni (settimane secondo quanto riferito dai residenti) di mancata raccolta in via Falsomiele, scatta la protesta dei residenti. Alcuni cittadini hanno bloccato la strada, nella zona del Baglio Vitale, piazzando al centro della carreggiata alcuni cassonetti e rovesciandone il contenuto sull'asfalto. "Per ottenere qualcosa bisogna usare le 'buone maniere'?. La nostra via è completamente abbandonata da tutti", spiega una residente che aggiunge: "Gli operai Rap non passavano più se non dietro nostra segnalazione".