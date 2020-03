Pronto soccorso di Villa Sofia: "Bagni in condizioni igieniche scadenti" | VIDEO

Ecco cosa si ammira nelle toilette del pronto soccorso di Villa Sofia, in un giorno dove si predica rispetto delle regole sull'igiene e rispetto per il prossimo. Il degrado e l'inciviltà regnano sovrani, ma anche la noncuranza e il menefreghismo di chi gestisce le strutture non è da poco. Grazie alla direzione che ci fa vivere queste enormi "emozioni"! Il terzo mondo è nulla a confronto. Diciamoglielo all'Assessore di farsi un giro negli ospedali di tanto in tanto, così, senza preavviso!!!! Vedrà che sorprese!