Promozione sociale, nasce l'associazione "Un mondo che vorrei"

Associazione di promozione sociale "Un mondo che vorrei", sede in via Decollati, nasce per il quartiere Oreto-stazione e zone limitrofe. Essa opera nel mondo della famiglia e, attraverso molteplici attività di carattere sociale, civile, culturale, artistico, di ricerca etica e spirituale, aiuto socio-sanitario, derrate alimentari, intende formare singoli individui e famiglie, responsabili del loro impegno in campo sociale e civile, procreativo ed educativo, solidali ed aperto alle necessità degli altri, in una prospettiva di fratellanza. Promuove a tal fine una "cultura del dare" finalizzata alla crescita di una mentalità di pace, condivisione delle ricchezze culturali, materiali e spirituali. Nel rispetto dell’identità di ogni singola persona e a prescindere dalla categoria sociale e generazionale, di ideologia politica, razza, religione, promuove la realizzazione di un’unica grande "famiglia umana" mondiale. Sostiene ed attua ogni singolo progetto od attività volto a dare sempre maggiore consapevolezza che ogni famiglia unita è una insostituibile risorsa della nostra società, dentro e fuori dalle mura domestiche. Consapevole della centralità della famiglia per il futuro dell’umanità, ne sottolinea e valorizza il ruolo di autentico ed imprescindibile soggetto economico, garante del ricambio generazionale, spazio per l’accoglienza e la solidarietà, prima scuola etica e formativa per ogni uomo, punto di riferimento nelle scelte ambientali ed abitative, luogo dove viene accolta la vita, fulcro di ogni prevenzione e riabilitazione, ammortizzatore sociale, centro di crescita e scambio intergenerazionale, strumento di pace e di diffusione del positivo, erogatrice di servizi alla persona, azienda che produce "capitale umano".