All'Arenella il presepe di Giuseppe Bennardo

Quest'anno il maestro Giuseppe Bennardo, ha scelto come location per la sua XXXIII edizione la grotta del Ninfeo, situata all'interno della lega navale italiana sezione Arenella. Oltre al maestro hanno preso parte alla realizzazione dei volontari: Giuseppe Militano, Guido D'Accardi, Vincenzo Borgione, Renato D'Accardi, Andrea Busalacchi. L'evento è stato organizzato e curato da: Salvatore Barraco, presidente Lega Navale Arenella Giovan Battista Lo Iacono per l'associazione Nuova 4 Pizzi - Filippo Tarantino per l'associazione A. Caponnetto - Daniele D'Accardi per A.M.P.I.Arenella-Pa. La parte grafica/video curata da "Creatività in Corso". Il presepe può essere visitato tutti i giorni dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 2. (Nella foto il maestro Giuseppe Bennardo)