Presenza di amianto permanente in via Antonino Agostino

Salve PalermoToday in via Antonino Agostino è presente una discarica di amianto a cielo aperto da molti mesi nonostante le molte segnalazioni di molti cittadini. Ricordo che secondo OMS anche una singola fibra di amianto è "cancerogena" e "non potenzialmente cancerogena" e non è possibile accettare una discarica in piena città al passaggio di macchine e/o persone. Ricordo che la via è sita vicino la via Cappuccini dove molti turisti ignari attraversano per recarvisi. Vi prego di intervenire per porre fine a questa becera politica di un sindaco non consono ad ascoltare i cittadini ma bensì a voti politici.