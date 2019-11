Presentazione del comitato “Noi siamo dalla vostra parte” a Villa Niscemi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giorno 24 novembre 2019 alle ore 9:30, verrà presentato presso una delle sedi istituzionale del comune di Palermo “Villa Niscemi” il comitato “Noi siamo dalla vostra parte” di Palermo , il quale tratta i temi bullismo, violenza sulle donne e legalità. La giornata del 24 si svolgerà secondo il seguente programma: Ore 9:30: Alessandro Salerno (Studente di primo liceo, fondatore e presidente giovani del comitato "Noi siamo dalla vostra parte") Ore 10:00: On. Piera Aiello (Deputata M5S, componente della commissione parlamentare antimafia e responsabile del settore legalità del comitato "Noi siamo dalla nostra parte".

Ore 10:30: Flavia Urso (Studentessa di primo liceo e Vice presidente giovani del comitato "Noi siamo dalla vostra parte") Ore 10:45: Prof.ssa Valeria Catalano (Dirigente Scolastico IC "Colozza Bonfiglio" di Palermo e referente per il bullismo del comitato "Noi siamo dalla vostra parte) Ore 11:10: Prof.ssa Sabrina Figuccia (Consigliera del comune di Palermo e responsabile per le relazioni istituzionali del comitato "Noi siamo dalla vostra parte") Ore 11:25: Nadia Carapezza (Studentessa e referente della sede succursale dell'IC "Antonio Ugo" di Palermo per il Comitato "Noi siamo dalla vostra parte") Ore 11:40: Intervento telefonico di Ilaria Di Roberto (Scrittrice e referente di Latina per il comitato "Noi siamo dalla vostra parte") Possibile intervento telefonico della prof.ssa Marilena Salemi (Vice preside dell'IC "Antonio Ugo" e presidente del comitato "Noi siamo dalla vostra parte")