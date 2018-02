Palermitani "portano" l'acqua in Kenya: "E' potabile, grazie delle donazioni"

Ci siamo riusciti!!! C'eravamo lasciati a dicembre con la richiesta d'aiuto per la raccolta fondi destinata alla costruzione di un pozzo per l'acqua in Kenya. Ebbene, come promesso e sperato, ce l'abbiamo fatta! Anche grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato, siamo riusciti a raccogliere la cifra necessaria per lo scavo del pozzo (circa 2.300 euro ). Dopo 8 giorni di lavoro è sgorgata l'acqua, ma la notizia più bella è sicuramente il fatto che è potabile al 100% a differenza di molti altri pozzi in cui essa stessa è salmastra. La stessa acqua l'abbiamo bevuta noi senza incorrere in spiacevoli sorprese intestinali. Ci risulta impossibile descrivere a parole la felicità degli abitanti del villaggio di Kadongoleni ( Malindi ), soprattutto dei bambini che con i loro occhi esprimevano tutta la propria gioia. Tutto il processo per la costruzione del pozzo ci ha emozionato, fin dalla prima buca i ragazzi circondavano i lavori speranzosi di vedere il prima possibile l' acqua. Ogni sguardo rivolto verso di noi ci caricava di responsabilità conclusa con una gioia immensa e da tantissimi abbracci al momento in cui ci siamo resi conto che realmente l'acqua stava uscendo. Abbiamo anche avuto la possibilità di visitare e aiutare due orfanotrofi nei villaggi vicini e vi possiamo assicurare che hanno veramente bisogno di tanto aiuto. Se qualcuno volesse aiutarli ecco di seguito i loro recapiti. http://www.mamaanakuja.org http://homeofhopemalindi.or.ke Noi lì, in quel remoto villaggio kenyota abbiamo lasciato l'acqua, ma siamo tornati pieni del loro amore. Grazie ancora a tutti Francesco Lilly Soraya