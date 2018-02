Ieri pomeriggio stavo camminando in viale Regione, all'altezza di via Ugo La Malfa. La strada era poco illuminata e a un certo punto ho messo il piede su un pozzetto lasciato scoperto. Come si evince dalle foto l'unico avviso che avverte del pericolo è un filo adesivo rosa. Che ovviamente col buio è poco visibile. Per fortuna non ho riportato gravi conseguenze, ma solo tanto dolore e qualche ferita alla gamba.