Via Domenico Costantino, posto moto occupato dalle auto

Tutti i giorni, a qualsiasi ora (macchina più, macchina meno) i posti adibiti ai motori sotto casa mia sono sempre e dico sempre occupati dalle macchine. Io ho un "motore" e 8 volte su 10 non trovo posto. E se anche trovo posto, rischio, e anche tutti gli altri "motori", di essere buttati a terra per qualche manovra troppo stretta che le macchine devono fare per uscire, da un posto che neanche gli spetta. Ovviamente è visibile il cartello che indica la rimozione per le macchine, e sempre ovviamente non viene rispettato.