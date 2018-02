"Ci sono persone che dormono in via Libertà, aiutatele"

Se cercate dei posti letto a Palermo, e vi collegate sui siti specializzati in B & B, hotel, affittacamere etc., non riuscirete a trovare questa sistemazione. In viale della Libertà, salotto buono di Palermo, all’altezza di via Gallo, dove sono presenti le strutture per la vendita dei libri, esistono, pur se sono invisibili ai più, dei posti letto per senzacasa realizzati alle spalle delle predette strutture e velati dalle aiuole. Bisogna intervenire per dare una sistemazione adeguata a queste persone!