Posteggiatori abusivi alla Magione: "Non paghi? Ti rubano lo stereo"

Come tutti sanno, la piazza della Magione in estate e in inverno è un posto abbastanza frequentato dai ragazzi, quindi ragazzi uguale auto e di conseguenza posteggiatori abusivi. Lato Spasimo per andare verso l'area pedonale c'è un personaggio particolare, grande e grosso. Se provi a dirgli di no alla richiesta di soldi si arrabbia e ti minaccia, infatti un mio amico non ha trovato più lo stereo dell'auto. Ovviamente anche tantissimi ragazzi di colore li ad improvvisarsi posteggiatori, invece di multare i venditori ambulanti, i vigili dovrebbero occuparsi anche di loro. Grazie