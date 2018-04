Politeama, via Cerda invasa dall'immondizia: "E i turisti scappano via..."

Da giorni non viene rimossa la spazzatura in via Cerda, una traversa di via Ruggero Settimo, in pieno centro. Sono il titolare di una struttura ricettiva: il "Quadrifoglio". Ho già avvertito i vigili urbani. I turisti vanno via indignati.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Stanislao Macaluso