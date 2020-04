L'inno alla gioia dei bimbi della scuola Vittorino da Feltre (ICS Pestalozzi Cavour)

Vi invito a leggere questa poesia. Ho scelto i versi più belli che ciascuno dei miei alunni ha scritto nella propria poesia che ha come tema la gioia e li ho messi insieme Sono gli alunni di quarta della scuola primaria Vittorino da Feltre ( ICS Pestalozzi Cavour). È davvero carica di speranza. Quanta forza c'è nei bimbi: in questo momento buio tutto questo ci dà davvero tanta gioia.

Inno di gioia Io sono…. ...un fiore che sboccia in primavera …un bambino sempre allegro …il sole che scalda …un bimbo che gioca con tutti …un pavone dalla coda di mille colori … un cuore che batte forte …il sole che porta nel mondo la luce …una nuvola che vola nel cielo …il sole in un giorno d’ estate …libera come il vento …l’amore che alimenta il mondo …il bambino che crede a Gesù …la luce che illumina il cielo …una bambina allegra e vivace …la pillola che cura …il bambino che sorride al mondo …il cielo che brilla lassù …il bimbo che dice ciao …il vento dell’armonia …una conchiglia del mare …un bambino che ha una sfida molto ardua …il bastone che ti sorreggerà …il bimbo che è venuto al mondo …una rondine della pace …la vita che insegna …un arcobaleno che dà colore a questo mondo bianco e grigio …il bambino che spera che tutto finisca bene. .