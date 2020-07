Pista di pattinaggio Villa Tasca ancora chiusa, lo sfogo di un'atleta: "Noi fermi da marzo"

Sono mesi ormai che la pista di pattinaggio di Villa Tasca è chiusa. Ho fatto diverse segnalazioni, ho anche mandato un'email al Comune, la risposta è stata che prima avrebbero dovuto sanificare e adeguare la pista alle misure Covid-19 (peccato che la pista sia sempre deserta e quindi sicuramente non è luogo di assembramenti).

Ormai sono passate più di due settimane e ancora non hanno riaperto! M sembra assurdo che ci siano due piste contate per questo sport e siano entrambe chiuse. Per chi come me si allenava regolarmente è un problema visto che sono ferma da marzo e molti altri sportivi hanno ripreso le attività! Il tutto è ancora più assurdo considerato che le palestre al chiuso hanno riaperto mentre un impianto all'aperto dove la possibilità di contagio è bassa è ancora chiusa! Non credo ci vogliano 2/3 settimane per ripulire una pista.