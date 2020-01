Piscina comunale, proteste degli utenti: "Condizioni igieniche non ottimali"

Sono una nuotatrice di una società per cui frequento la piscina giornalmente o quasi. Come potete notare dalle foto le condizioni igieniche lasciano molto a desiderare. Oggi per l'ennesima volta ci siamo lamentate ma senza alcun intervento. Secondo quanto appreso ci sarebbe una sola addetta per lo spogliatoio femminile che viene dal martedì al venerdì (più volte ha è stato chiesto al capo impianto un supporto ma senza risultato), per cui dal sabato al lunedì la struttura è completamente scoperta di pulizia. Siamo molto stanchi di questa situazione, anche perché paghiamo tanto per nuotare ma senza aver il giusto e dovuto scambio.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da una lettrice che preferisce restare anonima