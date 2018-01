Il degrado di piazzetta Bagnasco: quello “scrigno” dimenticato nel salotto della città

Torniamo a parlare dello stato pietoso in cui versa piazzetta Bagnasco, posta nel cuore del salotto “buono” di Palermo. Negli anni la situazione si è aggravata, in quanto sono state eseguite riparazioni approssimative sul dissesto della pavimentazione in mattoni rossi, sostituiti da palettate di pece. Il quadro complessivo è di profondo degrado, fra sporcizia e piante lasciate ad appassire. I residenti hanno più volte interessato i responsabili del Comune per ottenere quegli interventi essenziali per la riqualificazione di uno spazio frequentato da turisti in ogni stagione.

Ci troviamo, infatti, alle spalle di piazza Castelnuovo e di via Ruggiero Settimo, strada molto "curata" dall'amministrazione, vetrina esposta agli occhi degli amici ra cuntintizza, ma chi volge lo sguardo al di là della strada "eletta dagli dei", si trova dinanzi a situazioni veramente vergognose, a partire da piazzale Ungheria, via Mariano Stabile, via Villareale e, appunto, piazzetta Bagnasco. E' come se queste strade e piazze non appartenessero alla città, oppure fossero deliberatamente escluse dai piani di intervento sia della Rap che della Reset. Chi deve curare il verde? Perché non si affidano ufficialmente le piante ai commercianti, consentendo loro di curarle e di sostituirle in caso di appassimento? Perché la piazza non viene ripavimentata in modo adeguato e spazzata come si fa in tutte le città normalmente civili? Sono domande a cui i residenti non hanno ottenuto alcuna risposta, ma solo rinvii e rimpalli di competenze.