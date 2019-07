Piazza Sturzo affoga tra i rifiuti

Sebbene negli anni non sia stata mai una piazza splendente seppur centrale e alle spalle del Teatro Politeama (auto in sosta selvaggia, marciapiedi rotti, attraversamento pedonale rischioso e illuminazione scarsa), adesso piazza Sturzo è sprofondata nel degrado. Da gennaio, con l'avvio della raccolta differenziata nel quartiere di Borgo Vecchio e la rimozione dei cassonetti, qualcuno continua a gettare sacchetti a piazza Sturzo, oltre che nelle vie limitrofe e nel principale corso Scinà. Possibile che le istituzioni non riescano a reprimere tali abusi e tenere pulita e decorosa piazza Sturzo oltre che le vie limitrofe? Può una piazza centrale, luogo di passaggio di molti turisti affondare nel degrado? Nella piazza insistono uffici della Regione Siciliana e la rivendita dei biglietti Amat poiché la piazza è capolinea di bus cittadini usati spesso anche dai turisti. Perché non si riesce a garantire il decoro a 100 metri dal Teatro Politeama? In foto lo spettacolo a cui si assiste giornalmente.