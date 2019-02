Piazza Spinuzza, parcheggi Apcoa occupati dai cassonetti

Vorrei segnalare un grosso problema che abbiamo noi lavoratori del centro storico, oltre a non esserci posteggi e a dover pagare noi stessi il Comune per lavorare dobbiamo anche pagare dei posteggi che fondamentalmente sono inesistenti, io personalmente lavoro in via Roma da tre anni ed è da tre anni che ogni mese pago 35 euro per usufruire di posteggi che neanche sono sicuri.

Come potete vedere in piazza Spinuzza sono presenti dei posteggi che noi paghiamo (35 euro al mese) occupati però da cassonetti o da tavolini dei vari pub. Aggiungerei che oltre a questo chi possiede l'abbonamento dell'Apcoa può solo parcheggiare nei posti da loro stabiliti (ps: sono quelli occupati da tutta quella fila di cassonetti e dai tendoni e tavolini del pub) mentre chi non ha l'abbonamento e fa solo il bigliettino ad ore può parcheggiare ovunque cosa che a mio parere non è corretta.