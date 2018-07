Altro pezzo di storia palermitana che sparisce. Lo storico chioschetto “Del Santo Padre”, in piazza San Francesco di Paola, il cui proprietario è stato famoso nel quartiere e non solo e conosciuto da tutti come il mio mitico "zio Pino", giorno 3 luglio è stato demolito. Dopo la scomparsa di Giuseppe Milano il chiosco è riuscito a vivere qualche anno, ma poi purtroppo sì è arreso!