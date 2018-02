"Ogni volta che a Palermo piove per almeno mezz'ora succede quello che ho mostrato nel video: le persone che devono attraversare piazza San Francesco di Paola non riescono a farlo poichè è tutto allagato. Chi non ha un handicap può fare il giro e prendere dalla via Tripoli, ma chi si trova su una sedia e rotelle è bloccato cosa deve fare? Lo scivolo c'è ma viene intralciato dall'acqua", segnala a PalermoToday un lettore, Omar.