Piazza San Domenico, statua dell'Immacolata pericolante: "Ancora nessuna recinzione"

L'area di piazza San Domenico attorno al monumento dell'Immacolata ad oggi non è stata messa in sicurezza. A mio parere per paura della reazione dei residenti. La chiesa di San Domenico è meta di pellegrinaggio sia per i palermitani che per i turisti, che vengono a visitare il pantheon e che vengono ad onorare la memoria del nostro amato giudice Giovanni Falcone. Gli operai della Reset stanno continuando le loro opere di restauro, che non hanno ultimato prima della processione dell’Immacolata.

La recinzione su piazza San Domenico non è mai stata messa, tanto meno si è chiusa la stessa piazza al passaggio pedonale. La notizia che risale al 2 gennaio scorso ha messo in un grave stato di agitazione gli abitanti del quartiere ed anche i commercianti. L'effetto è stato l'allontanamento dei cittadini che, anche a causa della Ztl, non si recano più a fare acquisti nei negozi di piazza San Domenico e di via Meli, né tanto meno si avvicinarsi al mercato storico della Vucciria nelle ore diurne.

Bisogna intervenire tempestivamente con la messa in sicurezza della piazza. Non si può giocare con la vita delle persone: a piazza San Domenico nel pomeriggio la piazza ci sono tanti bambini che abitualmente giocano a calcio altrettanti sono gli astanti che si soffermano nei bar.



Segnalazione inviata alla redazione di PalermoToday da Fabrizio Sanfilippo, segretario cittadino movimento Italia sociale