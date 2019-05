Piazza Monte di Pietà, c'è chi sposta i cassonetti ed entrare in casa diventa impossibile

In totale assenza di ogni controllo i cassonetti dei rifiuti in piazza Monte di Pietà vengono utilizzati senza alcun riguardo per gli orari di conferimento, in modo improprio da tutti i locali pubblici della zona e, per finire, come discarica da abusivi. Da qualche settimana, i cassonetti sono addirittura stati spostati e ne sono stati collocati ben 5-6 proprio accanto al Monte di Pietà e a diretto contatto con l'ingresso del portone della mia abitazione e del mio magazzino. Dalla settimana scorsa non posso più accedere al magazzino; incrocio le dita per l'accesso a casa.