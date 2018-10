"Piazza Monte Di Pietà: ancora un fine settimana da dimenticare"

Anche questo fine settimana si reitera lo squallore in piazza Monte Di Pietà. Nulla è cambiato: orde di minorenni ubriachi; caos sino alle prime ore della mattina; piazza invasa da tavolini per cui già i titolari del locale, in passato, sono stati multati - come anche riportato da Palermotoday. Sporcizia e bottiglie in frantumi disseminate per la piazza. Dove sono le istituzioni? Il centro storico, patrimonio Unesco, sconquassato da questi individui in dispregio del senso civico e delle leggi. W Palermo e Santa Rosalia!!