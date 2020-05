"Piazza Marina, una passerella inadeguata e pericolosa che offende il maestoso Ficus"

Passa il tempo, continua lo smantellamento della pedana di legno che le lungimiranti maestranze del Comune hanno collocato a piazza Marina, sicuramente su progetto di qualche esperto in opere pubbliche. Da molto tempo segnaliamo lo stato disastroso di questa struttura, troppo delicata e precaria e non adeguata per abbellire una piazza palermitana, dove le auto posteggiano con le ruote sopra i listelli di legno, col bordo sottile in lamiera zincata paragonabile ad una lama di coltello. Oggi risulta letteralmente fracassata e pericolosa per i passanti, un spreco di soldi pubblici tanto per cambiare.

Associazione Comitati Civici Palermo