Piazza Lolli, dall'inaugurazione all'abbandono

Vi risparmio alcune foto veramente ai limiti della decenza, ma volevo segnalare la grave situazione in cui versa piazza Lolli inaugurata in pompa magna poco meno di due anni fa. Nonostante le ripetute segnalazioni all'Urp ed a chi di dovere, la piazza non viene pulita regolarmente e i rifiuti si accumulano. L'inciviltà generalizzata dei miei concittadini non aiuta di certo, persino la Rap la usa per trasferire i rifiuti dai camion piccoli a quelli più grandi per cui aria irrespirabile, insetti di ogni genere e spazzatura sono all'ordine del giorno