Il cancelletto del monumento ai caduti nella guerra d'indipendenza, nell'omonima piazza, è stato scardinato. Da circa una settimana chiunque può accedere senza commettere nessuna violazione e lasciare bottiglie di birra e non solo. In passato sono stati spesi soldi pubblici per ripulirlo da vernice spruzzata sull'obelisco dai soliti ignoti. "Interessa a qualcuno? A me sembra giusto rispettare chi ha dato la vita per la libertà. Un minimo di decenza ci vuole!".