"Recinzione monumentale in ghisa in piazza Florio deturpata e sradicata"

Un gruppo di restauratrici, a lavoro presso l'hotel delle Palme, segnala il degrado in cui si trova la piazza Florio, in pieno centro: "Da diverse settimane le recinzioni monumentali in ghisa sono state deturpate e sradicate. La piazza e le aiuole sono quasi sempre ricoperte da bottiglie rotte e rifiuti, lasciati da incivili. Se nessuno interviene in tempo breve, queste recinzioni verranno smontate poco a poco e utilizzate come 'ferro vecchio'".