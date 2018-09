Sono arrivato a piazza Giulio Cesare alle 23.30 e ho dovuto percorrere con le valigie (provenivo dall' aeroporto) tutta via Oreto al buio fino al ponte. Sono mesi che siamo in questo stato. Siamo nel 2018 mi domando come possa essere possibile tenere una parte della città cosi importante nelle tenebre. Per chi non lo sapesse la stazione centrale è ubicata a piazza Giulio Cesare. Assurdo.