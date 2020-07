Piazza Florio abbandonata, deturpata e in balia ella movida selvaggia. Ci sono escrementi di cani dappertutto, per colpa dei padroni che non li raccolgono. Ci sono ragazzi - anche minorenni - che la sera si abbandonano ai fumi dell'alcol. E per finire c'è un materasso che ogni giorno fa il giro della piazza, insomma un materasso... itinerante.