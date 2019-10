Piazza Don Bosco, comitato di cittadini ripulisce il giardino

Sabato scorso, dalle 16.00 alle 18.30, come comitato spontaneo di cittadini di piazza Leoni abbiamo pulito la vicina piazza Don Bosco. Abbiamo iniziato in quattro e poi spontaneamente si sono uniti bambini stupendi. Non finisce qui, infatti il giorno dopo nel tardo pomeriggio ci siamo riuniti per coinvolgere tutti i cittadini del quartiere per innescare un movimento virtuoso e trasformare questa piazza degradata e abbandonata, in un luogo piacevole dove sostare, dove potersi incontrare.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Comitato piazza Leoni