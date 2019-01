Cabina telefonica ridotta a rudere, resterà così a lungo?

Da una settimana la cabina telefonica in foto è in queste condizioni. Siamo a due passi da Porta Nuova, luogo che non ha bisogno di presentazioni. Quanto dobbiamo aspettare ancora? Segnalo anche per l'ennesima volta piazza Indipendenza invasa da rifiuti tra cui bottiglie di birra vuote ovunque. E' possibile che in questa zona di Palermo, a elevato interesse turistico, ci sia bisogno di quotidiane segnalazioni per ottenere un minimo di decenza? Mi pare che ai governanti interessi solo la cura di corso Vittorio Emanuele, via Libertà, teatro Massimo, teatro Politeama.