Tutti insieme per non dimenticare, a piazza Bellissima nell'anniversario della strage di via D'Amelio

Anche quest'anno noi dell' Associazione Comitati Civici Palermo abbiano reso omaggio al nostro amato giudice Paolo Borsellino, in occasione del 26° anniversario della sua barbara uccisione, recandoci in un luogo della memoria, piazzetta Giovanni Bellissima, a Pallavicino. Lo abbiamo fatto a modo nostro, andando a deporre dei fiori ai piedi della stele che sostiene il busto del magistrato, scolpito da Davide Fontana, uno studente dell'Accademia delle Belle Arti di Palermo.

Il vero omaggio, però, lo abbiamo reso dimostrando al Comune di Palermo come si possa, con buona volontà, rendere decoroso un luogo simbolico e appartenente alla memoria collettiva. Avevamo infatti scritto al Sindaco ed alla Rap per bonificare la piazzetta, immersa in un perenne degrado, dove una discarica fa da sfondo alla statua, proprio davanti a una scuola frequentata dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero. La Rap si è limitata a rimuovere i rifiuti ingombranti, ma nulla ha fatto per ripulire la villetta dalle deiezioni canine, dai mozziconi di sigaretta, dalle erbacce e dalla spazzatura. Lo abbiamo fatto noi, da cittadini volenterosi, animati dai valori che dovrebbero essere il fondamento di qualsiasi società civile, in nome della quale sono morti tantissimi palermitani onesti. Il modo migliore, a nostro parere, per onorare un luogo della memoria, anche se si trova in una zona della periferia dimenticata di Palermo.