"Zona Olivella, 12 cassonetti sotto casa nostra: ecco come ci hanno ridotto gli insetti"

Inoltro queste foto perché questo è il risultato dell’immondizia presente in via Angelina Lanza, in zona piazza Olivella. Mio figlio e mia zia infestati da insetti presenti nei 12 cassonetti posizionati sotto casa nostra. Troviamo inammissibile che nonostante i vari solleciti da noi presentati inclusa una mail da parte di un assessore la rap sostiene essere competenza dei vigili questi ultimi sostengono essere competenza della rap... ma la domanda e’ ancora quanto dobbiamo sopportare prima che qualcuno intervenga? O cosa deve succedere che queste punture di insetti tra l’altro refertate portino infezioni quali leishmaniosi o altro? E poi il Comune cosa farà continuerà a lavarsene le mani? Vergogna.