Entrare al Cus da viale Regione Siciliana: "Petizione per modificare il senso di marcia"

Numerose sono state le richiesta di intervento sulla viabilità in zona Cus pervenute alle associazioni studentesche Vivere Ateneo e NRG da parte degli studenti. Nello specifico un punto di interesse risulta essere un tratto di strada di Via Altofonte lungo circa 20 metri che separa l’ingresso di Viale Regione Siciliana al n. Civico 80 di Via Altofonte stessa, in prossimità dell’ingresso degli stabilimenti C.U.S.

Tale tratto di strada è infatti interessato da un senso unico che permette il transito solo ed esclusivamente in direzione viale Regione Siciliana, obbligando l’utenza ad effettuare un ben più ampio tragitto tramite piazza Generale Turba per raggiungere la destinazione.

Insieme gli esponenti delle suddette associazioni, ed in particolare Rosario Signorino Gelo, Consigliere d’Amministrazione presso UNIPA e Serena La Russa, rappresentante degli studenti presso il CSU, hanno scritto dunque una richiesta da inviare al Comune di Palermo al fine di modificare il senso di marcia per quei 20 metri circa passando da un senso unico ad un doppio senso di marcia.

Tale richiesta vuole essere condivisa con tutta la popolazione studentesca, interessata e non, tramite una petizione al fine di raccogliere quante più firme utili. Clicca sul sottostante la petizione da firmare, ma è possibile anche incontrare i referenti dello Staff presso i rispettivi Spazi Autogestiti situati in Viale delle Scienze per avere maggiori informazioni e firmare la petizione: https://www.change.org/p/leoluca-orlando-modifica-del-senso-di-via-altofonte-per-accedere-agli-impianti-del-cus