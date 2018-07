Mondello, una petizione per ristrutturare la pista ciclabile

Mondello è un punto di riferimento sia per i turisti che vengono a visitare la nostra città, sia per i palermitani che la popolano durante tutto l’anno per attività ricreative di vario genere. La spiaggia è un fiore all’occhiello, conosciuta in tutto il mondo, e si potrebbero (dovrebbero) fare tante cose per sfruttare questa ricchezza. Noi siamo ciclisti e vogliamo concentrarci su una di queste: la mobilità su due ruote. Oggi lanciamo una petizione per convincere l’amministrazione comunale a ristrutturare la pista ciclabile di viale Margherita di Savoia, nel tratto tra viale venere e piazza Valdesi che versa in condizioni a dir poco scandalose.

La petizione sulla piattaforma Change.org