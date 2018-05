"Pericolo zecche e topi in viale Strasburgo, e questa la chiamate zona residenziale?"

Buongiorno abito in via Ingegneros, siamo circondati dal prospetto ma anche dal retro prospetto, da zone di terreno che i proprietari - privati ma anche Comune o enti pubblici - hanno letteralmente abbandonato. Da una parte in viale Strasburgo - angolo con viale Francia vicino al semaforo - c'è un giardino con erba altissima completamente abbandonato e l’erba occupa anche il marciapiede. Sempre su viale Strasburgo di fronte agli uffici di Villa Sofia c'è una zona di proprietà immagino comunale anche questa abbandonata con erbacce altissime che escono fuori dalla zona recintata.

In via Ingegneros la stessa azienda ospedaliera non provvede alla potatura e pulizia delle zone di loro competenza e per farla finita la zona accanto dove sorge un ecomostro - anche questa piena di erbacce - come si vede dalle foto che vi invio. Le prime riguardano viale Strasburgo, le altre la situazione su via Ingegneros.

Siamo preoccupati con l’arrivo del caldo perché questa è la situazione ideale per zanzare e zecche oltre i topi che già sono presenti in massa nella zona della struttura abbandonata. Abbiamo bambini piccoli, siamo preoccupati e chiediamo l’intervento di tutti privati e aziende. Ognuno provveda per ciò che gli compete e il Comune obblighi i privati a ripulire le proprie pertinenze non si può abbandonare tutto così nell’incuria generale letteralmente fottendosene del prossimo. Paolo Saito.