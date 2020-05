Performance della banda di San Mauro Castelverde al tempo del Coronavirus

Questa è la performance del corpo bandistico "L' Eremo" di San Mauro Castelverde, diretto dal maestro Matteo Mazzola, un brano conosciuto come quello della " Vita è bella"'. Sperando nell'auspicio che la Vita possa ritornare bella per vivere pienamente ogni giorno tutto ciò che facevamo per realizzare i nostri progetti, le nostre idee, i nostri cammini. Ogni nota possa vibrare nei cuori, all' interno di ogni anima e riflessa nella mente per assaporare il senso della Vita L’attività dell'associazione culturale e musicale L'eremo, è sospesa, nel rispetto delle norme di sicurezza sul Coronavirus.

I componenti del corpo bandistico, però, non hanno voluto frenare la loro passione per la musica e hanno utilizzato Internet per organizzare un’esibizione virtuale, in onore della città di San Mauro Castelverde.