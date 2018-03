A dispetto della pesante turnazione nell'erogazione dell'acqua che l'Amap impone a Sferracavallo, con grandi disagi per noi abitanti, quando si tratta di riparare le perdite... campa cavallo! Questa è una grossa perdita in via Sferracavallo altezza civico 151, mi dicono segnalata da questa mattina... adesso sono le 19. Ho provato anch'io a telefonare all'Amap per segnalare il guasto ma non risponde nessuno.