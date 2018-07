Segnalo rifiuti ingombranti in via Zaire, all'angolo con via Cartagine, a Passo di Rigano, che non vengono raccolti da più di due mesi nonostante le ripetute segnalazioni alla rap e altri enti istituzionali.

Segnalazione giunta al numero Whatsapp di PalermoToday, 349.7605761, da Gaspare Durante