Via Messina Marine, associazione Comitati civici: "Passerella sia inaccessibile al pubblico"

Ieri si è svolta la bellissima esibizione delle Frecce Tricolori. Migliaia di palermitani si sono riversati sul lungomare per assistere alle acrobazie della nostra Aeronautica Militare. Anche a Romagnolo c'era una folla immensa ma...dove si è radunata questa folla festante? Ovviamente su quella passerella in legno pericolante per la quale abbiamo presentato nel luglio del 2016 un esposto in Procura, unitamente all'associazione Vivo Civile di Marcello Robotti ed agli allora consiglieri comunali Gaspare Lo Nigro e Filippo Occhipinti. Infatti questa struttura, poi ulteriormente devastata da due incendi dolosi, è precaria e pericolosissima per i tanti cittadini che sostano sia sulle assi di legno divelte, poste su delle palafitte corrose dalla salsedine e poi dal fuoco, sia ad di sotto di questa passerella, dove in tanti, comprese mamme con bambini, vanno a cercare ombra. Abbiamo chiesto la chiusura al pubblico di questa struttura posta sotto sequestro giudiziario con materiale idoneo, come assi di legno inchiodate e non con una reticella di naylon, come è stato fatto. Il nostro esposto giace da tempo in Procura, mentre tutto va in malora e si consente a centinaia di persone di riversarsi su una struttura pericolante per ammirare lo show emozionante delle Frecce Tricolori. Avrebbero dovuto prevedere questo notevole afflusso di gente e predisporre la chiusura della struttura per cautela. Nulla è stato fatto, come sempre. E' uno scandalo senza fine e non ci sono parole per esprimere la nostra profonda indignazione anche in un giorno di festa. La sicurezza dei cittadini palermitani non è importante per i nostri amministratori, dobbiamo prenderne amaramente atto.

Giovanni Moncada - associazione Comitati Civici Palermo