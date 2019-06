"Passerella di Romagnolo, quelle immagini shock tra crolli e 'munnizza'"

Ieri ho fatto un giro per il Foro italico (di mattina ovviamente) sono passato per Sant'Erasmo fino all'inizio di Romagnolo via Messina Marine dove c'e' la Passerella di Romagnolo appunto e la cosa shockante è stata vedere bambini ripararsi dal sole sotto quello che rimane di una struttura che sta cedendo a pezzi oltre che ricettacolo di munnizza (allego foto)

Eppure nei 5 anni scorsi del governo di Rosario Crocetta si pensò ad un restyling tante volte promesso e mai mantenuto, lo stesso Sindaco di Palermo Leoluca Orlando promise il recupero della Costa Sud e di Romagnolo, la Bandita, per poi rimanere solo promesse...

Io mi chiedo: una struttura costata ai cittadini palermitani quasi 3 milioni di euro può' marcire cosi? Perché' non recuperarla con la parte superiore come caffè' bar ristorante e la parte sotto come una sorta di lido con sdraio docce e lettini?

Mi appello a tutte le istituzioni Presidente dell'Autorità' Portuale, Sindaco di Palermo, Presidente della Regione Sicilia: salviamo e recuperiamo la Passerella di Romagnolo non buttiamo quasi 3 milioni di euro dei cittadini palermitani.

Segnalazione giunta alla redazione di PalermoToday da Francesco Messina