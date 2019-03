Via Marinai Alliata, passeggiata tra le auto rischiando la vita

In via Marinai Alliata, rione Pallavicino, provare ad attraversare diventa un pericolo: ci sono macchine che sfrecciano a 80 in ambo le direzioni. La strada è priva di segnali visibili, strisce non più rinfrescate da circa due anni, macchine su marciapiedi e degrado assoluto! Bisogna mettere un segnale per ambo i sensi con un limite urbano e strisce visibili